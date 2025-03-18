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Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na Destek Açıklaması

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İMAMOĞLU’NA İPTAL KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kararları ve mevcut mevzuat şartlarına uymadığı iddiasıyla iptal edildi. Bu durum, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının da geçersiz hale gelmesine yol açtı. Bu karara karşı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cephesinden çeşitli tepkiler gelmeye devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU’NDAN TEPKİ

Karara ilişkin bir başka tepki ise, İmamoğlu’nun kurultayda muhalefet ettiği CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kararın hukuk dışı olduğunu belirterek, “Adaleti bir kez daha yok ettiniz… Kazanılmış hak olan diploma, siyasi baskılarla yok sayılmıştır. Kabul edilemez!” ifadelerini kullandı.

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