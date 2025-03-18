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Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na Destek Açıklaması

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İstanbul BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği kararlar ve mevzuat şartlarına uymadığı iddiasıyla diploması iptal edildi. Bu gelişme ile birlikte İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı da geçersiz hale geliyor. Alınan bu karara Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cephesinden yoğun tepkiler gelmeye devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU: “ADALETİ BİR KEZ DAHA YOK ETTİNİZ”

Bu duruma bir tepki de CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, kararı hukuk dışı bulduğunu belirterek, “Adaleti bir kez daha yok ettiniz… Kazanılmış hak olan diploma, siyasi baskılarla yok sayılmıştır. Kabul edilemez!” ifadelerini kullandı.

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