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Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na Destek Açıklaması

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İMAMOĞLU’NA İPTAL KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kararları ve mevzuat şartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Bu durum, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını geçersiz kılacak. Alınan karara karşı CHP cephesinden sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN REAKSİYONU

Kurultay zamanında İmamoğlu’na muhalefet eden CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konu hakkında bir tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında kararı hukuka aykırı bulduğunu belirterek, “Adaleti bir kez daha yok ettiniz… Kazanılmış hak olan diploma, siyasi baskılarla yok sayılmıştır. Kabul edilemez!” ifadelerini kullandı.

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