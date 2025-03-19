Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na Destek Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, Türkiye siyasetinde büyük bir etki yarattı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu yaşanan gelişmeler üzerine İstanbul’a yöneldi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye yönelik bu müdahale kabul edilemez. Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek. Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum,” açıklamasında bulundu.

GÖZALTINA ALMA OPERASYONU

Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok belediye çalışanı gözaltına alındı. İmamoğlu’nun evinde yapılan aramanın ardından, saat 10.00 civarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, İmamoğlu için “suç örgütü lideri” ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

Gözaltına alınanlar arasında İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İPA Başkanı Buğra Gökce, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve sanatçı Ercan Saatçi de bulunuyor. İmamoğlu’na yöneltilen suçlamalar arasında “kent uzlaşısı” üzerinden “terör” suçlaması da yer alıyor.

POLİTİK YANKI

Yaşanan bu olaylar, siyaset ve kamuoyunda geniş yankı buldu. Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’a hareketi, CHP’nin bu dönemdeki dayanışma mesajını güçlendirdi. Tüm gözler, İmamoğlu’nun ve diğer gözaltına alınanların durumu hakkında yapılacak açıklamalarda.