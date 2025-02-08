Kılıçdaroğlu’ndan Yol Arkadaşına Güven Vurgusu

KILIÇDAROĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

Kemal Kılıçdaroğlu, uzun bir sessizlikten sonra “KRT Soruyor” programına katıldı ve Gökhan Kayış’ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinden, Erdoğan’ın “Şaibeli Kurultay” yorumlarına kadar pek çok önemli konuyu ele aldı. Kurultay’da yaptığı “Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Yolu doğru olanın yükü ağır olur.” ifadesiyle ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, “Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir” dedi. Kılıçdaroğlu, partideki etik ve güven ilişkilerinin önemine dikkat çekti. Kendisi, “eleştirilen arkadaşların sözünü genel başkanlığım sürecinde hiç kesmedim” diyerek, CHP’nin eleştiriye verdiği önemi vurguladı.

BARIŞ KONUSUNDA BEKLENTİLER

Kılıçdaroğlu, gündemdeki konularla ilgili olarak barışı savundu ve İmralı süreci hakkında düşüncelerini paylaştı. Barışın değerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, kişisel çıkarların barışa zarar verdiğini belirtti. “Barış kadar değerli bir şey yok. Acıların bize hangi faturaları ödettiğini hepimiz biliyoruz.” diyen Kılıçdaroğlu, barış istendiğinde kişisel çıkarların arka plana atılması gerektiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, barışın sağlanması için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

“ŞAİBELİ KURULTAY” İDDİALARI

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik “şaibeli kurultay” iddialarına da değindi. Kılıçdaroğlu, bu tarz iddialara sessiz kalmanın asla kabul edilemeyeceğini ve partinin konuya açıklık getirmesi gerektiğini belirtti. “Bilmiyorum. Elimde bir şey yok.” diyen eski CHP lideri, bu durumun bireysel bir olay olmadığını, partinin kimliği açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

ADAYLIK AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanlığı adaylık süreciyle ilgili Kılıçdaroğlu, kendisinin hiç “Cumhurbaşkanı adayı olacağım” demediğini ifade etti. Tüm kararların oy birliği ile alındığını belirten Kılıçdaroğlu, “Altılı masadan bir aday çıkması son derece doğaldı.” dedi. Ayrıca, eski İYİ Parti lideri Meral Akşener’in altılı masadan ayrılmasının çalışmalara etkisine de değinerek, “Eksik olan Altılı Masa’nın kendi yapılanması içindeki bir genel başkanın farklı davranışıydı.” ifadesini kullandı.

ÖN SEÇİM TARTIŞMALARI

Kılıçdaroğlu, CHP’nin aday belirleme sürecinde Meclis Grubu’nun rolüne dikkat çekti. “Adayı kim seçecek? Meclis Grubu seçecek.” diyerek, bu toplantının gerekli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine dair uzun bir zaman olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, mevcut sorunların daha önemli olduğunu ifade etti.