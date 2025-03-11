Kılıçdaroğlu’nun Acı Kaybı: Amca Oğlu Vefat Etti

KILIÇDAROĞLU’NU ÜZEN KAYIP

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için zor bir dönem başladı. Tunceli’de yaşayan Kılıçdaroğlu’nun amcasının oğlu Hüseyin Karabulut, bir süredir süren rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi ediliyordu.

84 yaşındaki Hüseyin Karabulut, dün hayatını kaybetti. Yakınları tarafından alınan cenaze, Tunceli Cemevi’ne götürüldü.

KILIÇDAROĞLU CENAZE TÖRENİNDE BULUNDU

Kılıçdaroğlu, Hüseyin Karabulut’un cenaze törenine katılmak amacıyla sabah saatlerinde Elazığ Havalimanı’na ulaştı ve buradan kara yolu ile Tunceli’ye geçti. Tunceli Cemevi’nde düzenlenen törende Kılıçdaroğlu ve Karabulut Ailesi, taziyeleri kabul etti.

KARABULUT’UN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze törenine, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra birçok belediye başkanı ve siyasi parti temsilcisi de katıldı. Törende yapılan duanın ardından helallik alındı. Karabulut’un cenazesi, merkeze bağlı Atlantı köyünde toprağa verildi.