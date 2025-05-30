Kılıçdaroğlu: Sizden Korkan, Sizden Namerttir!

ŞAİBE İDDİALARINA CEVAP VERİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultay sonrasında ortaya çıkan şaibe iddiaları ve sosyal medyada maruz kaldığı linç kampanyalarına karşı sert bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, yayımladığı açıklamada, “Sessizliğimiz suskunluk değil, sorumluluktur” diyerek kendisine yönelik tehdit ve saldırılara karşı net bir tavır sergiledi.

SİSTEMATİK TEHDİTLER ALTINDAYIM

Kılıçdaroğlu, 20 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği bir videolu açıklamaya atıfta bulunarak o tarihten itibaren sistematik bir şekilde hedef gösterildiğini dile getirdi. Organize bir linç kampanyası yürütüldüğünü belirten Kılıçdaroğlu, karanlık trol hesaplar ve fonlanan bireylerin de bu kampanyaya dahil olduğunu ifade etti. “Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler var, silahla vurulmamı isteyenler de…” diye ekleyen Kılıçdaroğlu, bu süreçte can güvenliğine yönelik ciddi tehditler aldığını da vurguladı.

GEÇMİŞTE BERABER SİYASET YAPANLAR DA DESTEK VERİYOR

Açıklaması kapsamında Kılıçdaroğlu, kendisiyle geçmişte birlikte siyaset yapan bazı kişilerin de bu kampanyada yer aldığını ifade etti. “Bir zamanlar benimle yol yürümeyi bir övünç sayanlar, şimdi başka mecralara savrulmuş durumda” sözleriyle durumu özetleyen Kılıçdaroğlu, partisi içindeki ve dışındaki konuşma çağrılarına yanıt vererek, halkla iletişim kuran bir siyasetçi olduğunu belirtti. Ayrıca her zaman hakikatin yanında durduğunu vurgulayarak, sert ifadelerle konuşmasını tamamladı.

TEHDİT EDENLERİ UYARIYOR

“Kendimi direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir. Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz.” diyen Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamaları, CHP içindeki kurultay sonrası gerilimin boyutunu artırırken, parti tabanında ve kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı.