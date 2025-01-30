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Kılıçlı Yemin Kararı Bugün Onaya Sunulacak

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DUYURU VE GEREKÇELİ KARARIN SUNULMASI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, kılıçlı yemin soruşturması çerçevesinde Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ve komutanlar hakkında gerekçeli kararın bugün mesai bitimine kadar onaya sunulacağını bildirdi. Kaynaklar, kararın onaylanmasının ardından kamuoyuna en kısa sürede duyurulacağını ifade etti.

BASIN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Bugün düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, soruşturma hakkında gelen soruları cevapladı. Kaynaklar, “Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ile komutanlar hakkındaki kararın bugün mesai bitimine kadar onaya sunulacağını bekliyoruz.” açıklamasını yaptı.

KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ

Bakanlık kaynakları, “Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.” şeklinde bilgi vererek, kamuoyunun gelişmelerden hızlı bir şekilde haberdar olacağını belirtti.

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