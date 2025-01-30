Kılıçlı Yemin Kararı Bugün Onaya Sunulacak

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU KARARI SUNULUYOR

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, kılıçlı yemin soruşturması çerçevesinde Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ve komutanlar hakkında gerekçeli kararın, bugün mesai bitimine kadar onaya sunulacağını belirtiyor. Kaynaklar, söz konusu kararın onay sürecinin ardından en kısa süre içinde kamuoyuna aktarılacağını vurguladı.

BASIN BİLGİLENDİRME TOPLANTISINDA AÇIKLAMA

Bakanlık, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında bu soruşturmaya dair gelen sorulara yanıt vererek, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ile komutanlarla ilgili kararın, belirtilen süre içerisinde onaylanacağını duyurdu.

KAMUOYUNA DUYURULACAK

Bakanlık kaynakları, “Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.” bilgisini aktardı.