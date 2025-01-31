Kılıçlı Yemin Krizinde İhraç Kararı Açıklandı

DISİPLİN CEZALARI AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri çerçevesinde “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası” verildiğini duyurdu. MSB’den gelen açıklama sonrası, Kara Harp Okulu’ndaki Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında yaşanan olaylarla ilgili olarak başlatılan idari ve disiplin soruşturmalarına dair, “Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince ‘Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası’ verilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır” ifadesi kullanıldı. Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde yapılan kılıçlı yemin nedeniyle disiplin soruşturması başlatılan 5 teğmen, toplamda 8 askeri personelle ilgili yüksek disiplin süreci 16 Ocak’ta tamamlanmıştı.

OLAYLARA YOL AÇAN DURUM

Olay, 30 Ağustos’ta Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni sırasında meydana geldi. Törenin resmi kısmı sona erdiğinde, yeni mezun yüzlerce teğmen sahanın ortasında toplanarak kılıç çekip yemin etti ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını attı. Bu slogan sosyal medyada bazı kesimler tarafından beğenilirken, diğerleri tarafından eleştirildi. MSB, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından, konu hakkında bir yazılı açıklama yaparak 5 Eylül’de inceleme başlattığını duyurdu. Bakanlık kaynakları, “Bahse konu olay her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır” dedi.

TEPKİLER VE YORUMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Eylül’de konuyla ilgili yaptığı konuşmada “Bu mesele birkaç kendini bilmezin ne yazık ki ortaya koyduğu bir karmaşaydı” ifadeleriyle olaya tepki gösterdi. Erdoğan, “Bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz. Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil” şeklinde konuştu. Teğmenlere inceleme sürecinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Milli Savunma Bakanlığı’nın kararına saygı duyuyorum” dedi. CHP lideri Özgür Özel, 16 Kasım’da yaptığı paylaşımda, “Bu ülkede Atatürk’e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? O teğmenler Atatürk’ün askeridir” dedi. Bununla birlikte, Zafer Partisi, teğmenler hakkında soruşturma açılmasının “hukuki hiçbir dayanağının bulunmadığını” savundu.

SAVUNMA VE SÜREÇLER

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, 18 Kasım’da basına değerlendirmelerde bulunarak, “Organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin” Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildiğini bildirdi. İlk bilgilerin arasında alternatif yemin törenini organize ettiği iddia edilen teğmenlerin yanı sıra bölük komutanı, tabur komutanı ve alay komutan vekilinin de yer aldığı belirtildi. Bakanlık kaynakları, işlem yapılan personel sayısının 10’un altında olduğunu söyledi. Soruşturmanın, okunan metin ve atılan sloganla ilgili olmadığını ifade eden kaynaklar, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Atatürk’le hiçbir sorunu olamaz” açıklamasını yaptı. Meselenin “emre uyulmaması” olduğunu belirten MSB, “Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır” diye ifade etti.

Soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu, Teğmen İzzet Talip Akarsu, Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş’a “TSK’dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla” Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine ilişkin tebligat yapıldığı bildirildi. Ayrıca Teğmen Batuhan Gazi Kılıç’ın durumu da Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Öğrencilerin yemini okumak için yedi kez izin istediği, fakat bu taleplerin reddedildiği kaydedildi. Disipline konu olan yeminin, ilk kez 29 Ocak 1999’da Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi’ne eklendiği ve 29 Mart 2023’te yönergeden çıkarıldığı belirtildi. Teğmenler ve komutanları, haklarında ihraç kararı çıkması durumunda dosyalarını idari yargıya götürebilecek.

KILIÇLI YEMİN VE SAVUNMALAR

Kılıçlı yemin sonrasında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraçları gündeme gelen teğmenlerin savunmaları tamamlandı ve 5 teğmen savunmalarına “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek başladı. Teğmen Ebru Eroğlu’nun “Omzumdaki rütbeyi alabilirsiniz ama göğsümdeki Harp Okulu brövesini alamazsınız” şeklinde bir ifade kullandığı öğrenildi. Teğmenlerin alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanı da Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda savunma yaptı.

PLANDI DİSİPLİNSİZLİK NEDENİYLE SORUŞTURMA

Kara Harp Okulu’nda 30 Ağustos 2024’te gerçekleşen mezuniyet töreninin ardından, bir grup teğmen kılıçla yemin ederek, amirlerin ikazlarına rağmen planlı disiplinsizlik yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştır.