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Kilis’te Terörist Kaçak Olarak Yakalandı

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İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI SONUCU YAKALAMA KARARI

Kilis İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen S.E.A. hakkında, 2022 ve 2023 yıllarında Suriye’nin Münbiç bölgesinde silahlı faaliyet gerçekleştirdiği gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.

KAÇAK YOLLARLA ÜLKEDE YAKALANDI

Şüpheli, 5 Mayıs 2025 tarihinde Gaziantep’in Karkamış ilçesi üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalıştığı esnada güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. S.E.A., adli işlemler için Kilis’e götürüldü ve 6 Mayıs’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ardından, işlemlerin tamamlanmasının ardından Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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