Kilis’te Terörist Yakalandı, Kaçak Girdi

KILIS’TA YAKALANAN TERÖRİSTİN DETAYLARI

Kilis İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu belirlenen S.E.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 2022 ve 2023 yıllarında Suriye’nin Münbiç bölgesinde silahlı faaliyet yürüttüğü saptanan zanlı, güvenlik güçlerinin dikkatini çekti.

5 Mayıs 2025 tarihinde S.E.A., Gaziantep’in Karkamış ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınıp adli işlemler için Kilis’e götürülen şüpheli, 6 Mayıs’ta çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. S.E.A., işlemlerinin ardından Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.