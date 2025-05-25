Kim Jong-Un, Tersane Çalışanlarını Gözaltına Aldı

KİM JONG-UN’UN GÖZLERİ ÖNÜNDE OLAY GERÇEKLEŞTİ

Kuzey Kore Donanması’na bağlı 5 bin tonluk ikinci “destroyer”in denize indirilmesi esnasında, ülkenin lideri Kim Jong-Un’un gözleri önünde kızağından kayarak düşmesi nedeniyle üç kişi gözaltına alındı. Kim, bu durumu “ihmal” ve “suç eylemi” olarak değerlendirirken, gözaltına alınanların tersane yetkilileri olduğu bildirildi. Amerika merkezli haber ajansı, çarşamba günü gerçekleştirilen olayın ardından soruşturma başlatıldığını ve Kim için bir “utanç” olduğunu ifade etti. Ayrıca, Kim’in bu olayın şahidi olduğu belirtildi. Kim, “milletin prestijine utanç getiren bu olaydan sorumlu olanların cezalandırılması” yönünde talimat verdi.

TERSANE YETKİLİLERİ GÖZALTINA ALINDI

Kuzey Kore devlet medyasında yer alan haberlere göre, olayın ardından kolluk kuvvetleri, savaş gemisinin suya indirilmesinin başarısızlıkla sonuçlanmasından sorumlu tutulan Chongjin Tersanesi’nin baş mühendisi ile geminin gövde kısmının inşasından sorumlu kişiler ile idari işler müdür yardımcısını gözaltına aldı. Ek olarak, daha önce tersane müdürü Hong Kil Ho’nun da ifadeye çağrıldığı bilgisi paylaşıldı.

SORUMLU KURUMLAR ARASINDA KİM DÖRT KURUM BELİRLERKEN

Kim Jong-Un’un “suç eylemi” ve “mutlak bir dikkatsizlik ve sorumsuzluk” ifadesiyle bahsettiği olayla ilgili sorumlu kurumlar arasında Cephane Endüstrisi Müdürlüğü, Kim Chaek Teknoloji Üniversitesi ve merkezi gemi tasarım bürosu da yer aldı. Olay sonrası uydu görüntülerinde, savaş gemisinin kısmen mavi branda ile kapatılmaya çalışıldığı, yan yattığı ve bir kısmının karada, diğer kısmının ise suda olduğu gözlemlendi.