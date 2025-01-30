Kimlik Bilgileri Satan Çeteye Baskın Yapıldı

İSTANBUL EMNİYETİ HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine çalışmalara başladı. Devletin güvenliğini tehlikeye atan bilgilerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığına dair elde edilen bilgiler doğrultusunda araştırma yürütüldü.

İLLEGAL SİSTEMLERİ İFŞA ETTİLER

Yürütülen çalışmalarda, bir grup tarafından “panel” olarak adlandırılan sistemler aracılığıyla kişisel verilerin ve kurumsal bilgilerin çalındığı belirlendi. Çalınan verilerin, para karşılığı satıldığı ya da tehdit ve şantaj unsurları olarak kullanıldığı tespit edildi.

VATANDAŞLARDAN ÇALINAN BİLGİLER

Yapılan incelemelerde, vatandaşların ad, soyad, T.C. kimlik numarası, tapu kayıtları, adli sicil kaydı, adres bilgisi, GSM numarası, sağlık bilgileri ve seyahat bilgileri gibi birçok kişisel bilginin illegal “checker paneli” sisteminde sorgulandığı anlaşıldı.