Kimlik Tespiti İçin Kalıntılar Gönderildi

İNSAN KALINTILARI FINDI

İzmir’in Bornova ilçesi Erzene Mahallesi’nde, kentsel dönüşüm nedeniyle bir süre önce boşaltılan 4 katlı bir binada insan kalıntıları bulundu. Hurdacılar, binada söküm işlemleri yaparken merdiven boşluğunda siyah poşetler gördü. Poşetlerin içini açan işçiler, 3 insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve çok sayıda kemik parçasıyla karşılaştı. Büyük bir panik yaşayan hurdacılar, durumu derhal polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine Motosikletli Yunus Timleri, Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Bu duruma ek olarak, Cumhuriyet Savcısı da bölgede detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

KAFATASLARI ADLİ TIP’A GÖNDERİLDİ

Gerçekleştirilen ilk tespitlerde bulunan kemiklerin insana ait olduğu değerlendirildi. Elde edilen kalıntılar, kimlik tespitinin yapılması ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek. Bornova’da ortaya çıkan insan kalıntılarının ardından emniyet güçleri olay ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Binanın geçmişte kimler tarafından kullanıldığı ve olayın nasıl geliştiği detaylı bir şekilde inceleniyor. Soruşturmanın çok yönlü bir şekilde sürdüğü öğrenildi.