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Kına Gecesinde Disco Topu Düşerek Yaraladı

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DÜĞÜN SALONUNDAKİ KAZA

İzmit’in Sanayi Mahallesi’nde yer alan Ömer Türkçakal Bulvarı’ndaki bir düğün salonunda, B.M. ve B.S’nin kına gecesi esnasında ilginç bir olay yaşandı. Piste eğlenen davetlilerin üzerine, yaklaşık 4 metre yükseklikten bir disko topu düştü. Bu olayın sonucunda, dans eden gelin ve iki misafir yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan gelin ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne, diğer yaralılar ise Kocaeli Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Alınan bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade ediliyor. Olay sonrası düğün salonundaki eğlenceye ara verildi.

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