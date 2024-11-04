Kira Artış Oranı Açıklandı: %62,02!

Ekim Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Milyonlarca ev sahibi ve kiracı sabırsızlıkla bekliyordu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon oranlarını duyurdu. Kira artış oranı %62,02 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı için enflasyon verilerini paylaştı. Bu veriler doğrultusunda normal koşullarda kira artışlarında referans alınacak 12 aylık ortalama da netleşti. Böylece Kasım ayında kiralara uygulanabilecek tavan artış oranı belli oldu. Ekim ayı artış oranı %62,02 olarak kaydedildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de Kira Fiyatları Nedir?

Konu hakkında milliyet.com.tr’ye görüşlerini aktaran Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “100 metrekare üzerinden değerlendirildiğinde İstanbul’da ortalama kira fiyatları 24 bin 380 TL iken, bu rakam Ankara’da 17 bin 730 TL’ye denk geliyor. İzmir’de ise 100 metrekarelik bir dairenin ortalama fiyatı 22 bin TL seviyesinde.” şeklinde açıklama yaptı.

İstanbul’da Kiraların En Çok Artan İlçeleri

İstanbul’da kira fiyatlarının en fazla artış gösterdiği ilçelere baktığımızda ilk sırayı Beykoz alıyor. Beykoz’da yıllık kira artışı %50 olarak gerçekleşti. Adalar, Beyoğlu, Kadıköy ve Şile de kiralarında en belirgin artışları yaşayan ilçeler arasında yer alıyor. Bu bölgelerde kira artışlarının %30’un üzerinde olduğunu söylemek mümkün.

En Az Fiyat Artışı Olan İlçeler

Fiyat artışlarının en az olduğu ilçelere baktığımızda ise Sarıyer, Esenyurt, Zeytinburnu ve Başakşehir öne çıkıyor. Bu ilçelerdeki kira fiyatları son 1 yılda %10-15 arasında bir artış göstermiş durumda.

İstanbul’da Semt Semt Kira Fiyatları

100 metrekarelik daireler için İstanbul’daki ortalama kira fiyatlarına göz atacak olursak, Beylikdüzü’nde fiyat 19 bin TL olarak belirlenirken, Esenyurt’ta 15 bin 500 TL seviyelerine ulaşıyor. İstanbul’da kira fiyatı en çok artan ilçelere baktığımızda Sarıyer’de 100 metrekare bir dairenin kira fiyatı 46 bin TL; Beykoz’da 25 bin TL; Adalar’da 33 bin TL; Beyoğlu’nda 35 bin TL; Kadıköy’de ise 42 bin TL düzeyinde olduğu görülüyor. Zeytinburnu’nda 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira fiyatı 27 bin 500 TL iken, Başakşehir’de 25 bin TL, Sancaktepe’de 20 bin TL, Sultanbeyli’de 18 bin TL, Sultangazi’de 18 bin TL, Şile’de ise 26 bin 500 TL seviyelerinde.