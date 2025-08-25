Kira Fiyatları Öğrencileri Zorlayacak!

ÖĞRENCİLERİN KONUT ARAYIŞI BAŞLADI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler eğitim hayatlarına hazırlanmaya başlarken, ailelerin konut arayışları da önemli bir konu haline geldi. Yurtlarda kalmak istemeyen öğrenciler için kiralık evlerin fiyatları ciddi bir masraf oluşturuyor. Özellikle üniversitelerin yoğun olduğu İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir gibi şehirlerde kiralar oldukça kabarık.

KİRALAR EL YAKIYOR

İstanbul’da öğrencilere yönelik ilanlarda en düşük kira bedeli 3 bin 500 lirayla Esenler’deki apartlarda görülürken, Ataşehir’de 3+1 lüks dairelerin fiyatları 90 bin liraya kadar çıkabiliyor. Şehirdeki ortalama kira bedeli ise 25 bin lira civarında. İzmir’de de durum pek farklı değil. Burada Buca’da kiralar 7 bin 500 liradan başlarken, Karabağlar’da 72 bin liraya kadar yükseliyor. İzmir’de ortalama kira fiyatları 20 bin lira seviyelerinde seyrediyor. Çanakkale’de ise kiralar 6 bin 500 liradan başlarken, en yüksek kira bedeli 35 bin lira olarak belirleniyor, ortalama fiyat ise 18 bin lira seviyesine ulaşıyor.

ESKİŞEHİR’DE KİRA FİYATLARI

Öğrenci yoğunluğunun yüksek olduğu Eskişehir’deki kiralık ev fiyatlarında da benzer bir durum söz konusu. En düşük kira 7 bin 500 lira seviyelerine düşerken, en yüksek kira 27 bin lira seviyesine çıkıyor. Ortalama kira bedeli ise 11 bin lira olarak dikkat çekiyor. YKS yerleştirme sonuçlarının ardından gündeme gelen barınma sorunu, ailelerin bütçelerini zorlamaya devam ediyor. Yurtlarda kalmak istemeyen öğrenciler için büyükşehirlerdeki bu kira ücretleri ciddi bir yük oluşturuyor. Uzmanlar, bu aşamada öğrencilerin hem bütçelerini hem de yaşam koşullarını göz önünde bulundurarak yurt ile kiralık ev arasında dikkatli bir seçim yapmaları gerektiğini belirtiyor.