Kira Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor!

KRİTERLERDEKİ DEĞİŞİM

Eskiden kiralık evlerin tercih sebebi çarşıya ya da pazara yakınlık iken, günümüzde bu kriterler değişiyor. Artık üniversite kampüslerine yakın olan semtlerdeki kiralar, diğer bölgelerden yüzde 40’ın üzerinde bir farkla öne çıkıyor.

KADIKÖY’ÜN KİRALARI ZİRVEDE

Kadıköy, İstanbul genelinde kira ortalamasında lider konumda. Bu ilçede ortalama bir 2+1 veya 3+1 dairenin kirası 56 bin lirayı buluyor. Sarıyer, 54 bin, Beşiktaş ve Zeytinburnu ise 51 bin lira ile Kadıköy’ü takip ediyor. Anadolu yakasının popüler ilçesi Kadıköy’de kira artış oranı yalnızca yüzde 7,83 olmasına rağmen, yüksek fiyatlar dikkat çekiyor.

ZEYTİNBURNU’NDA YÜKSEK ARTIRIM

Mayıs-Eylül dönemi arasında kira artışında lider olan Zeytinburnu, yüzde 20’lik bir artış gösterdi. Ulaşım kolaylığı ve üniversitelere yakınlık nedeniyle bu bölgedeki kira ortalaması 50 bin liranın üzerine çıktı.

KİRA İÇİN UYGUN BÖLGELER

Ekol TV’nin haberine göre İstanbul’da en düşük kira ortalaması 16 bin lira ile Esenyurt’ta kaydedildi. Esenyurt’un ardından Arnavutköy ve Çatalca geliyor.