Kira Geliri Olanlar Dikkat! Süre Uzadı

GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÖNEMİ DEVAM EDİYOR

Gelir vergisi mükellefleri için 2024 yılına ait beyannameleri verme ve ödeme süreci sürüyor. Ramazan Bayramı kapsamında gelen talepler doğrultusunda beyanname verme süresi 2 Nisan’dan 7 Nisan’a kadar uzatıldı. Gerçek usulde vergilendirilen ve ticari, zirai ya da mesleki faaliyet yürüten gelir vergisi mükellefleri, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda verebiliyor. Ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratlardan biri veya birkaçına sahip olan mükellefler ise yıllık gelir vergisi beyannamelerini “Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi)” üzerinden pratik ve güvenli bir şekilde doldurabiliyor.

KİRA GELİRİ İÇİN TEMEL SINIR

Gayrimenkul sahibi olan mükelleflerin 7 Nisan’a kadar kira beyannamelerini vermeleri gerekiyor. Bu çerçevede, konutlardan elde edilen yıllık gelir 2024 yılında en az 33 bin lira, iş yerlerinden elde edilen kira geliri ise 230 bin lira olarak belirleniyor. İstisna tutarının altında kira geliri elde eden mükellefler, beyanname verme zorunluluğundan muaf tutuluyor.

Mükellefler, vergilerini GİB’e ait “gib.gov.tr” internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı ya da hesaplarından, ve yurtdışında faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla kolaylıkla ödeyebiliyor. Anlaşmalı bankaların şubeleri ile internet, telefon ve mobil bankacılık alternatifleri ve PTT şubelerinden de ödeme imkanı mevcut. 2024 takvim yılına ait kazançlarla ilgili yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi, 2025 yılının nisan ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek. İlk taksit damga vergisiyle birlikte 7 Nisan’da, ikinci taksit ise 31 Temmuz’a kadar yatırılmalı. Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamelerin yasal süresinde verilmemesi durumunda mükelleflere özel usulsüzlük cezası kesilebiliyor. Ayrıca, verginin zamanında tahakkuk etmemesi durumunda vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi de uygulanabiliyor.