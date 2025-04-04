Kira Geliri Olanlar İçin Uyarı!

Gelir vergisi mükelleflerinin 2024 yılına ait beyanname verme ve ödeme süreci devam ediyor. Ramazan Bayramı nedeniyle gelen talepler doğrultusunda bu süre 2 Nisan’dan 7 Nisan’a kadar uzatıldı. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda verebiliyor. Sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı ya da diğer kazanç ve iratlar üzerinden gelir elde eden mükellefler, “Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi)” aracılığıyla yıllık gelir vergisi beyannamelerini kolay ve güvenli bir şekilde doldurabiliyor.

KİRA GELİRİ SINIRI 33 BİN LİRA

Gayrimenkul gelirleri üzerinden kazanç elde eden mülk sahiplerinin 7 Nisan’a kadar kira beyannamelerini vererek gerekli işlemleri tamamlaması gerekiyor. Bu bağlamda, 2024 yılı itibarıyla yıllık en az 33 bin lira geliri olan konut sahipleri ile 230 bin lira geliri bulunan iş yeri sahipleri gelir vergisi ödemekle yükümlü. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.

BEYYANNAME SÜRESİ AŞILIRSA CEZA KESİLECEK

Mükellefler, vergilerini GİB’in “gib.gov.tr” internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması aracılığıyla ödeyebiliyor. Anlaşmalı bankalar üzerinden banka ya da kredi kartıyla, hesaplardan, ayrıca yurtdışında faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla da ödemelerini gerçekleştirebilirler. Bunun yanı sıra, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet, telefon ve mobil bankacılık gibi alternatif yollarla ve PTT şubeleri aracılığıyla da ödeme yapılabiliyor. 2024 yılı için elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden vergi, 2025 yılının nisan ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek. Birinci taksit damga vergisiyle birlikte 7 Nisan’a kadar, ikinci taksit ise 31 Temmuz’a kadar yatırılabilecek. Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamenin süresinde verilmemesi durumunda mükelleflere özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Ayrıca, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi durumunda vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi de gündeme gelebiliyor.