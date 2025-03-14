Kira Gelirine İlişkin Konut Denetimleri

ANALİZ

Metin, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gelir vergisi beyannameleriyle ilgili gündemini ve 2024 yılındaki süreçleri ele alıyor. Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme tarihinden bahsediliyor. Bakan Şimşek’in kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusundaki tutumu, mükelleflere yönelik izaha davet uygulaması ve dijital vergi uygulamaları hakkında bilgiler sunuluyor. Ayrıca, kira gelir beyanıyla ilgili yapılan denetim ve inceleme süreçleri detaylandırılıyor.

Yeni metin içindeki bilgilerin doğru ve tutarlı kalması sağlanarak, arama motorları için optimize edilen başlıklar ve ifadeler oluşturulacak. Anahtar kelimeler arasında “gelir vergisi”, “beyanname”, “kayıt dışı ekonomi”, “mükellef” ve “kira geliri” gibi terimler ön plana çıkarılacak.

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME SÜRECİ

Hazine ve Maliye Bakanlığının verilerine göre yıllık gelir vergisi beyannameleri her yıl martta veriliyor. 2024 yılında elde edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazançları ile kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazançlara yönelik yıllık gelir vergisi beyannamelerinin son günü 2 Nisan Çarşamba olarak belirlenmiş durumda. Bakan Şimşek, kayıt dışılıkla mücadeleye bu yıl da durmaksızın devam edileceğini ifade ediyor. “Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi ile vergide adaletin sağlanması amacıyla ileri analiz teknikleri kullanarak, ilgili sektör ve alanlara ilişkin potansiyel riskleri tespit edeceğiz” diyor. Vergi denetimi algısının mükellefler üzerinde yerleşmesi için fiili saha vergi denetimlerinin artırılacağına vurgu yapıyor.

İZAHA DAVET UYGULAMASI

Bakan Şimşek, “İzaha davet” uygulamasını etkin bir şekilde kullanmaya başladıklarını belirtiyor. Vergi kaybına yol açtığı belirtilen mükelleflere tek tek izaha davet yapılıyor. “2024 yılı kazançlarına ilişkin beyan dönemi başladı. Elde edilen kazançların doğru beyan edilmesi, vergi adaletinin sağlanması açısından da önem taşıyor” şeklinde devam ediyor. Yıl boyunca Gelir İdaresi Başkanlığı yöneticileri, tüm illeri ziyaret ederek beyanların doğru yapılmasının önemini vurguluyorlar.

KONUTLARDA YAPILAN FIİLİ YOKLAMALAR

Geçtiğimiz yıl kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazançlardan yaklaşık 1,8 milyon beyanname alan Gelir İdaresi Başkanlığı, bu yılki hedeflerinin 2 milyonun üzerine çıkmak olduğunu belirtiyor. Başkanlık, 2024 yılında kira geliri elde eden mükellefleri tespit etmek için yaklaşık 1,5 milyon konut üzerinde analiz yaptı. 425 bin konutta fiili yoklama gerçekleştirerek bu kapsamda 376 bin yeni mükellefin beyanname vermesini sağladı. Ayrıca, dijital Vergi Dairesi üzerinden alınan “Kira Bildirim Formu” ile gönüllülük esasına dayalı olarak 38 bin form dolduruldu.

KİRA GELİRİ BEYANNAMELERİ VE HATIRLATMA ÇALIŞMALARI

Kira beyannamesi vermeyen 20 bin mükellef tespit edildi ve yasal işlem yapıldı. Bu süreçle birlikte 2024 yılında beyanname veren mükellef sayısında bir önceki yıla göre yüzde 26’lık bir artış gerçekleşti. Ayrıca bu mükellefler tarafından verilen beyannamelerde, bir önceki yıla göre yüzde 107 artışla toplamda 399,2 milyar lira matrah beyan edilirken, yüzde 101 artışla 126,9 milyar lira vergi hesaplandı. Başkanlık, bu yıl da benzer denetim çalışmaları yapacak ve gerçek değer üzerinden kira gelirini beyan etmeyenlere yönelik inceleme süreci başlatacak. Başkanlık ayrıca, 1,5 milyondan fazla mükellefe SMS göndererek beyanname verme gerekliliğini hatırlattı.