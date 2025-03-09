Kira Ödemelerini Banka ve PTT’den Yapın

KİRA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ VE VERGİDEN KAÇINMA YÖNTEMLERİ

Kira fiyatlarındaki yüksek artışın ardından bazı ev sahipleri, vergiden kaçmak için çeşitli yöntemler geliştirmeye başladı. Bazıları, kira sözleşmesi yapmadan evlerini boş gösterirken, diğerleri kiranın bir kısmını banka aracılığıyla, geri kalanını ise elden almak suretiyle vergiden muaf olmayı deniyor. Ancak Maliye, bu tür uygulamalarla mücadele etmek için harekete geçti. CİMER ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapılan şikayetler üzerine denetimler sıkılaştırıldı. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, tapu kayıtları, banka hesapları ve saha çalışmalarıyla kayıtdışı kira gelirlerini tespit eden ekipler, ağır yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. Ev sahiplerinin vergi ödemekten kaçınmak için geliştirdiği bu yöntemler, kiracıları da olumsuz etkiliyor. Bazı ev sahipleri, kira bedellerini resmi kayıtlarda düşük gösterirken, bazıları ise herhangi bir kira sözleşmesi olmaksızın kiracıları evlerinde oturtuyor.

KİRA CEZALARI ARTACAK

Yapılan yeni düzenlemelere göre sadece ev sahipleri değil, kiracılar da ceza riskiyle karşı karşıya kalıyor. Önceden yalnızca iş yeri kiralamalarında hem kiracıya hem de ev sahibine ceza uygulanırken, artık konut kiralarında da benzer yaptırımlar uygulanacak. 500 TL üzerindeki kira ödemelerinin tamamının banka veya PTT aracılığıyla yapılması zorunlu. Aksi takdirde her iki taraf büyük cezalara maruz kalabilir. Uzmanlar, kiracıların ev sahipleri kabul etmese bile ödemelerini banka veya PTT yoluyla yapmaları gerektiği konusunda uyarıyor. Ayrıca, eğer ödemenin elden yapıldığı durumunda, kiracının bunu 5 iş günü içinde yetkililere bildirme hakkı bulunuyor. Aksi takdirde kiracı da ceza alacak.

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yasaya göre, kira ödemelerini elden alan veya yapan herkes ceza alacak. Her bir tespit durumunda, kira bedelinin yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Bu ceza, en az 5 bin TL tutarında olacak ve bir takvim yılı içinde bu cezanın üst limiti tam 20 milyon TL’ye çıkarılmış durumda.