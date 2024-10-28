Kira Sözleşmeleri İçin e-Devlet Çalışmaları Tamamlandı

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DEV ADIM

Bakanlık, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılabilmesi için başlattığı çalışmalarda son aşamaya geldiğini “Reform niteliğinde” açıklayarak kişisel X hesabı üzerinden duyurdu. Konuya ilişkin detaylar şöyle: Hazine ve Maliye Bakanlığı, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulacak kira sözleşmesi işlemlerini tamamladığını X sosyal medya hesabıyla duyurdu.

YENİ DÜZENLEMEYLE TAZE BİR DÖNEM

Yeni düzenleme, kira sözleşmelerinin e-Devlet sistemi üzerinden düzenlenmesini öngörüyor. Bu çalışma, ev sahipleri ve kiracılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümüne yönelik talep ve istekler doğrultusunda başlatılmıştır. Kira sözleşmelerinde yeni bir dönem olarak nitelendirilen sistem, “Kira Sözleşmesi İşlemleri” başlığıyla e-Devlet üzerinden iki aşamalı olarak devreye girecek. Bakanlık, sistemin kısa süre içinde vatandaşların kullanımına açılacağını belirtti. İlk aşamada taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanacak sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet üzerinden onaylanacak ve “BARKODLU Belge” oluşturulacak.

SİSTEMİN İKİNCİ AŞAMASI YIL SONUNDA

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, sistemin ikinci aşaması yıl sonuna kadar kullanıma sunulacak. Bu yeni sistem kapsamında emlak danışmanları ve yetki verilmiş kişiler, sözleşmeleri hazırlayarak taşınmaz sahibinin ve kiracının onayına sunma imkanına sahip olacak. Uygulama ile birlikte oluşturan kira sözleşmeleri, “barkodlu belge” olarak tasarlanacak ve sistem üzerinden belge doğrulama işlemi yapılabilecek.

MODERN VE GÜVENLİ BİR SÜREÇ

Bakanlık, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek kira sözleşmelerinin tüm kesimlere fayda sağlayacağını vurguladı. Bu uygulama, hem vatandaşlar hem de devlet için pek çok avantaj sunarak daha modern ve dijital bir kira süreci sağlıyor. Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılması, bürokrasi ile işleri azaltacak ve tüm vatandaşlara işlemlerini kolay, güvenli bir şekilde yapma imkanı verecektir. Böylelikle, zamandan da tasarruf sağlanabilecek.