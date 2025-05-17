Kıraathanede Saldırı, Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep’te silahlı saldırı

Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde bulunan bir kıraathanenin önünde gerçekleşen olayda, 25 yaşındaki Hasan Kaplan motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

hayatını kaybetti

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Kaplan, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıdı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Kaplan, hayatını kaybetti.

saldırganlar kaçtı

Saldırının ardından motosikletle kaçan iki saldırgan, polis tarafından her yerde aranıyor. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

kovanlar toplandı

Polis, saldırının gerçekleştirildiği yerde yaptığı incelemede 14 kovan topladı. Ayrıca saldırganların 2. şarjörü takmaya çalışırken düştüğünü tespit etti. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.