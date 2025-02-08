Kiracılara İyi Haber: Fiyatlar Düşüyor

KİRA FİYATLARINDA DENGELER DEĞİŞİYOR

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı doğrudan etkileyen durumlardan biri de, uzun bir süredir artış gösteren kiralık ev fiyatlarının durması. Kiralık konut arzındaki artış ve talepteki düşüş, kirada dengelerin değişmesine neden oluyor. Kiralık ev fiyatlarındaki balon sönmeye başlıyor ve bu durum eski günlerin geri dönmesine yol açıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, kira fiyatlarındaki gelişmeleri değerlendirerek önemli noktalara dikkat çekti.

KİRA ENFLASYONU YAVAŞLIYOR

Karahan, hizmetlerde aylık bazda bir artış gördüğünü fakat yıllık bazda bir düşüş eğiliminin sürdüğünü belirtti. “Geçmişe endeksleme eğilimi güçlü eğitim ve kira gibi kalemler ise hizmet enflasyonunu yukarı çekmekte.” diyen Karahan, kira enflasyonunun deprem, kentsel dönüşüm ve demografik unsurlar gibi nedenlerle diğer hizmet kalemlerinden ayrıştığını vurguladı. Karahan, kira enflasyonunun yüksek olmasına rağmen yavaşlama gösterdiğini ifade etti ve Perakende Ödeme Sistemi mikro verilerine dayanarak, yeni ve yenilenen kira sözleşmelerindeki artış oranının düştüğünü aktardı.

KİRA ARTIŞLARI SINIRLI DEVAM EDİYOR

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konu ile ilgili milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada, kira artışlarının azaldığına dair genel bir değerlendirme paylaştı. “Ocak ayında açıklanan kira artış oranı %56,35 oldu” diyen Özelmacıklı, sahada bu artışın daha sınırlı ilerlediğini dile getirdi. Kiracının eski olması durumunda artışların yapılabildiğini, yeni kiralamalarda ise artış oranlarının piyasa değerlerinin üzerine çıkamadığını belirtti.

KİRALAR ZAMANLA GERİLEYECEK

Özelmacıklı, Ocak ayında kira fiyatlarının yükseldiği düşüncesine katılmadığını belirterek, “Ağustos ayından beri kira fiyatları yatay bir seyir izliyor.” dedi. Son 5-6 aydır kiraların enflasyonun gerisinde kaldığını ve mevsimsel etkilerin bunu önemli ölçüde etkilediğini söyleyen Özelmacıklı, faiz oranlarındaki düşüşle birlikte kiraların enflasyona göre daha da gerileyeceğini öngördü. Ayrıca son 6 ayda konut satışlarındaki artış yüzünden kiralık daire sayısının arttığını belirtti. Kiralık konut piyasasındaki bu değişimin, deprem bölgesindeki teslimatlar ve dönüşüm sonrası yenilenen taşınmazlar ile olumlu etkiler yarattığının altını çizdi.