Kiralık Ev Fiyatları Öğrencileri Zorluyor

YKS SONUÇLARIYLA ARTAN KONUT ARAYIŞI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, öğrenciler yeni eğitim dönemlerine hazırlanırken aileler konut arayışına girdi. Yurtlarda kalmak istemeyen öğrenciler için kiralık ev fiyatları büyük bir masraf kalemi haline geliyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir gibi üniversite yoğunluğunun fazla olduğu şehirlerde kiralar oldukça yüksek.

İSTANBUL’DA YÜKSEK KİRA FİYATLARI

İstanbul’da öğrencilere yönelik kiralık daire ilanlarında en düşük kira bedeli 3 bin 500 lirayla Esenler’deki apartlarda görülüyor. Diğer taraftan, Ataşehir’deki 3+1 lüks dairelerin fiyatları 90 bin liraya kadar yükseliyor. Şehrin ortalama kira bedeli ise 25 bin lira civarında devam ediyor.

İZMİR VE ÇANAKKALE’DE KİRA DURUMU

İzmir’deki kiralık ev fiyatları da pek farklı değil. Buca’da 7 bin 500 liradan başlayan kiralar, Karabağlar’da 72 bin liraya kadar yükselebiliyor. Bu şehirde ortalama kira fiyatı ise 20 bin lira seviyesinde. Çanakkale’de ise kiralar 6 bin 500 liradan başlayarak en yüksek 35 bin liraya kadar çıkabiliyor. Kentteki ortalama kira fiyatı ise 18 bin lira olarak dikkat çekiyor.

ESKİŞEHİR’DE KİRALAMADA ÖNEMLİ FARKLILIKLAR

Öğrenci nüfusunun yoğun olduğu Eskişehir’de en düşük kira bedeli 7 bin 500 lira olarak belirlenirken, en yüksek kira ise 27 bin lira seviyesinde bulunuyor. Şehrin ortalama kira bedeli ise 11 bin lira olarak öne çıkıyor. YKS yerleştirme sonuçlarıyla beraber gündeme gelen barınma sorunu ailelerin bütçelerini zorlamakta. Yurt dışında kalmayı tercih etmeyen öğrenciler için büyük şehirlerdeki kira fiyatları ciddi bir mali yük oluşturuyor. Uzmanlar, bu süreçte öğrencilerin bütçelerini ve yaşam koşullarını göz önünde bulundurarak yurt ile kiralık ev arasında dikkatli bir tercih yapmaları gerektiğini belirtiyor.