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Dünya

Kırgız Bakan Görevden Alındı, Yerine Atama Yapıldı

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KIRGIZİSTAN SAĞLIK BAKANLIĞINDA DEĞİŞİKLİK

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev’i görevden aldı. Bu durum, ülkenin sağlık yönetiminde önemli bir değişimi beraberinde getiriyor. Caparov, Beyşenaliyev’in yerine geçici olarak Erkin Çeçeibayev’i atadı. Bu bilgiyi, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

YENİ BAKAN MECLİSİN GÜVENİNE SUNULACAK

Atanan Çeçeibayev, daha önce 2018-2020 yılları arasında Sağlık Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştü. Kırgızistan Tıp Akademisini 1997 yılında tamamlayan Çeçeibayev’in görevlendirilmesi, bu hafta meclisin güvenoyuna sunulacak. Bu süreç, yeni bakanın resmi olarak atanabilmesi için gereken bir konu oluşturuyor.

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