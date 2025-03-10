Kırıkkale’de Gaz Zehirlenmesi: Baba-Kız Öldü

ONUR ERSOY’UN OLAY YERİNE GİRMESİ

Kırıkkale’nin Bağlarbaşı Mahallesi 907. Sokak’ta yaşayan 28 yaşındaki Onur Ersoy, saat 16.00 civarında babasının evine geldi. Kapıyı çaldığında içeriden kimsenin yanıt vermemesi üzerine mutfak penceresinden içeri girmeye karar verdi. İçeri girdiğinde, ablası Seher Ersoy’un (31) ve babası Fikri Ersoy’un (60) hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Seher Ersoy’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Fikri Ersoy ise hastaneye kaldırılmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABA VE KIZ ZEHİRLENMİŞ

Yapılan incelemeler sonucu baba ve kızının, evde bulunan şofbene bağlı tüpten sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi. Olayın ardından savcı ve polis ekiplerinin yaptıkları incelemelerin bitmesinin ardından Seher Ersoy’un cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olay sırasında eve gelen anne, eşinin ve kızının hayatını kaybettiğini öğrendiğinde sinir krizi geçirdi.

ACILI ANNE YAS TUTUYOR

Acılı anne, kızının cenazesini gördükten sonra feryatlar içinde gözyaşlarına boğuldu. Kızının terliğini koklayarak derin bir acı içinde yasını tutmaya başladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.