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Kırıkkale’de Kalp Krizi Geçiren Sürücü

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KAZA ANINI KAPSAYAN OLAY

Kırıkkale’nin Sanayi Mahallesi Jandarma Komando Çavuş Murat Çetin Sokak üzerinde, 06 MJS 35 plakalı Fiat-Tofaş marka aracıyla seyahat eden 64 yaşındaki İbrahim Bakçepınar, direksiyon başında aniden rahatsızlandı. Kalp krizi yaşayan sürücü, otomobilin kontrolünü kaybederek bir evin duvarına çarptı.

SAĞLIK DURUMU VE KAZA SONRASI YAPILAN MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, sürücü Bakçepınar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan eşi Firdevs Bakçepınar’ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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