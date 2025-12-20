Kırıkkale’de Otomobil ile Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı

kirikkale-de-otomobil-ile-minibus-kafa-kafaya-carpisti

Kaza, Lokman Hekim Caddesi’ndeki Şehit Sadık Güllü Alt Geçidi’nde gerçekleşti.

KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDI

Alınan bilgilere göre, K.K. yönetimindeki 46 AIE 983 plakalı otomobil ile B.K. idaresindeki 71 ADA 282 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda, otomobil sürücüsü K.K. ve araçta yolcu olarak bulunan E.B.K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yaralanmaların ardından, durumun aciliyeti üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

