More
Gündem

Kırıkkale’de Sahte Rapor Olayı! 10 Gözaltı

kirikkale-de-sahte-rapor-olayi-10-gozalti

YAŞANAN OPERASYON

Kırıkkale Valiliği’nin organizasyonu ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, Yüksek İhtisas Hastanesi’nde çalışan 2 doktor ile birlikte toplamda 10 kişi, “sahte rapor” düzenleme iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyon, hastanedeki yolsuzluk ve usulsüzlükleri ortaya çıkarmak amacıyla yapıldı.

FİRARİ DOKTOR

Gözaltına alınan kişilerin arasında memurlar ve güvenlik personeli de bulunuyor. Ayrıca, operasyonda kimliği henüz belirlenemeyen bir doktorun firar ettiği bildirildi. Yetkililer, firari doktorun bulunması için çalışmaların devam ettiğini ifade ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

ABD’de Seçim Süreci Devam Ediyor

ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Kamala Harris, başkanlık ile Kongre seçimleri için oy verme sürecinde yarışıyor.
Flaş

Özgür Özel: Esenyurt ve Mardin Üzerine

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplumsal sorunlara duyarlılık çağrısı yaparak, Esenyurt'ta ve Mardin'de eşit şekilde tepki gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.