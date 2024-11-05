Kırıkkale’de Sahte Rapor Olayı! 10 Gözaltı

YAŞANAN OPERASYON

Kırıkkale Valiliği’nin organizasyonu ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, Yüksek İhtisas Hastanesi’nde çalışan 2 doktor ile birlikte toplamda 10 kişi, “sahte rapor” düzenleme iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyon, hastanedeki yolsuzluk ve usulsüzlükleri ortaya çıkarmak amacıyla yapıldı.

FİRARİ DOKTOR

Gözaltına alınan kişilerin arasında memurlar ve güvenlik personeli de bulunuyor. Ayrıca, operasyonda kimliği henüz belirlenemeyen bir doktorun firar ettiği bildirildi. Yetkililer, firari doktorun bulunması için çalışmaların devam ettiğini ifade ediyor.