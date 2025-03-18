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Kırıkkale’de Sosyal Medya Operasyonu Yapıldı

kirikkale-de-sosyal-medya-operasyonu-yapildi

KIRIKKALE’DE OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yahşihan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde sosyal medya platformları aracılığıyla suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapan kişiler için harekete geçti.

Düzenlenen operasyon çerçevesinde Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bir ikamette detaylı arama yapıldı. M.K. isimli şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramada, 1 adet kuru sıkı tabanca, 35 adet fişek ve 27 adet sentetik madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

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