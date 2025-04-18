Kırkikindi Yağmurları Başlıyor!

HAFTA SONU HAVA DURUMUNUN DETAYLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaklaşan hafta sonu için hava tahmini raporunu duyurdu. İstanbul’da hava biraz bulutlu, serin bir karayel esiyor ve sıcaklık 19 derece seviyelerinde. Ankara ise gök gürültülü sağanak yağışların etkisinde olacak, burada sıcaklık 20 derece olarak ölçülüyor. İzmir’de hava güneşli, ancak akşam saatlerinde karayelin hafif bir serinlik getirmesi bekleniyor, sıcaklık ise 25 derece.

İÇ ANADOLU VE EGE BÖLGESİ’NDEN HABERLER

İç Anadolu Bölgesi’nde kırkikindi yağmurlarının başlamasıyla birlikte, Eskişehir, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevresinde bu yağışların öğle ve akşam saatleri arasında etkili olması öngörülüyor. Eskişehir’de sıcaklık 21, Konya’da 25, Sivas’ta 19, Kayseri’de ise 20 derece ölçüldü. Ege Bölgesi’nde rüzgar yön değiştiriyor ve karayelden daha serin esmesi bekleniyor. Genel olarak az bulutlu bir havanın hâkim olduğu bölgede Manisa 26, Denizli 28, Muğla 21 ve Afyonkarahisar 22 derece değerlere ulaşıyor.

AKDENİZ VE KARADENİZ BÖLGELERİ TANIMLANDI

Akdeniz Bölgesi’nde lodos rüzgârı cumartesi günü sert ve bunaltıcı bir şekilde esecek. Bu bölgede hava güneşli olacak ve Adana 29, Hatay 28, Kahramanmaraş ise 26 dereceyi görecek. Karadeniz Bölgesi’nde ise Bolu, Kastamonu, Tokat, Bayburt, Samsun ve Trabzon çevresinde sağanak geçişleri bekleniyor. Burada Bolu 22, Zonguldak 18, Samsun 16 ve Trabzon 18 derece sıcaklıkları ölçülüyor.

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU’DA HAVA

Doğu Anadolu genelinde cumartesi günü bazı saatlerde sağanak yağışlar görülecek. Erzurum’da hava 15 derece, yerel yağmurların beklendiği Malatya’da ise sıcaklık 25 derece. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise açık bir havaya sahip, burada Diyarbakır 25, Gaziantep ise 27 derece olarak ölçüldü.

KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARININ ANLAMI

Kırkikindi yağışları, bahar ve yaz aylarının gelişini simgelemesiyle yeniden gündeme geliyor. Genellikle ikindi saatlerinde başlayıp 40 gün sürdüğü düşünülen bu yağışlar, adına çıkmasının sebebi olarak da kırk gün ile ikindi vakti yağan yağışlar anlamına gelmesidir.