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Kırklareli’nde Sedanur Akalın Evinde Ölü Bulundu

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Olay, 26 Ocak gecesi Kocasinan Mahallesi Çakmak Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Sedanur Akalın, erkek arkadaşı B.Ç.’nin ikametine gitti. Burada uykuya dalan Akalın, bir süre sonra uyanmadı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

B.Ç. ve annesi N.Ç. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, yapılan incelemede Akalın’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

CANSIZ BEDENİN OTOPSİSİ VE GÖZALTILAR

Akalın’ın cansız bedeni, otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay sonrası B.Ç. ve N.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. N.Ç., ifade verdikten sonra serbest bırakıldı, ancak B.Ç.’nin sorgusunun devam ettiği bildirildi. (DHA)

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