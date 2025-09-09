Gündem

Kırmızı Bültenle Aranan DEAŞ’lı Yakalandı

DEAŞ ÜYESİ YAKALANDI

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin açığa çıkarılmasına yönelik önemli bir operasyonu başarıyla gerçekleştirdi. Ekipler, geçmişte DEAŞ içinde aktif olarak görev alan ve hakkında kırmızı bültenle uluslararası arama kararına sahip bir yabancı uyruklu şahsın Çorum il merkezinde gizlendiğini saptadı.

PLANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma çerçevesinde, 5-8 Eylül tarihleri arasında söz konusu şahsın yaşadığı adrese yönelik planlı bir operasyon düzenlendi.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda, kırmızı bültenle aranan şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Ayrıca, adreste yapılan aramalarda pek çok dijital materyal ve belgelerin bulunduğu kaydedildi.

ŞAHIS TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ üyesi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

