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Kırmızı Bültenle Aranan Suçlu Yakalandı

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JANDARMA OPERASYONUNDA YAKALAMA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hopa ilçesinde 7 Şubat’ta gerçekleştirdiği operasyonda, “nitelikli cinsel saldırı”, “başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama” ve “şantaj” suçlarından 39 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla ve kırmızı bültenle aranan G.T. (42) isimli şahsı yakaladı. G.T. hakkında 10 yıldır arama kararı bulunuyordu ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

G.T.’nin saklanmasına yardımcı olduğu tespit edilen H.T., R.T. ve C.T. hakkında, “suçluyu kayırma” suçlamasıyla işlem başlatıldı. Ancak bu şahıslar, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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