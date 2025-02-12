Kırmızı Bültenle Aranan Şüpheli Yakalandı

DÜZCE’DE YOL UYGULAMASIYLA YAKALANDI

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu üzerinde yol uygulaması gerçekleştirdi. Bu uygulama sırasında durdurulan bir otomobilde büyük bir suçlu yakalandı. Ekipler, 8 farklı suçtan hakkında yakalama kararı olan, 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hakan Alemdaroğlu’nu tespit etti.

ESRAR VE SUÇ DOSYASI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan detaylı aramada, otomobilde 20 gram esrar bulundu. İncelenen belgeler sonucunda, Alemdaroğlu’nun ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’, ‘Korku, Kaygı ve Panik Yaratacak Tarzda Silahla Ateş Etmek’, ‘Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma’, ‘Tehdit’, ‘Uyuşturucu Madde İthal Etmek’ ve 2 farklı ‘Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak’ gibi suçlardan arandığı öğrenildi.

TUTUKLAMA KARARI

Hakan Alemdaroğlu, gözaltına alındıktan sonra mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu yakalama, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.