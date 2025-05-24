Kırmızı Bültenle Aranan Üç Kişi Yakalandı

Uyuşturucu Ticaretine Karşı Başarı

Uyuşturucu ticareti ve cinsel saldırı gibi ağır suçlardan aranan üç kişi, yürütülen başarılı operasyonlarla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Almanya ve Hırvatistan’da yapılan işlemler sonucunda kırmızı bültenle aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal düzeyde aranan H.D.’nin iadesi sağlandı.

6 Hedefe Ulaşım Noktası

Yakalanan kişilerin detayları şu şekilde: Ç.A., Almanya’da “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma” suçundan kırmızı bültenle aranan bir birey; M.D.Ç., Hırvatistan’da “Reşit Olmayan Kişiye Cinsel Saldırı” suçundan kırmızı bültenle aranan bir kişi; H.D. ise Almanya’da “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etmek” suçundan ulusal seviyede aranan bir şahıs. Yerlikaya’nın bu konudaki açıklamaları ise dikkat çekiyor: “Kırmızı Bültenle Aradığımız 3 Suçluyu daha, Ülkemize Getirdik. Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 337 suçlunun ülkemize iadesini sağladık.”

Adalet Bakanlığı ve Emniyet Gücü İş Birliği

Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal seviyede aranan H.D. isimli bireylerin yakalanmaları ve Türkiye’ye iadeleri, Adalet Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma” suçundan aranan Ç.A., Almanya’da; “Reşit Olmayan Kişiye Cinsel Saldırı” suçundan aranan M.D.Ç. ise Hırvatistan’da yakalandı. H.D., “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etmek” suçundan Almanya’da yakalandı.

9 Sorumluların Cezalandırılması

Organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirleri hangi bültenle aranırlarsa aransınlar, hangi ülkeye sığınmış olurlarsa olsunlar, tek tek yakalanıp ülkemize geri getirilecek. Türk polisi, kaçmalarına izin vermeyecek. Yerlikaya, operasyonda görev alan Adalet Bakanlığı çalışanlarına ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti.