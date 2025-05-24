Kırmızı Bültenle Aranan Üç Kişi Yakalandı

UCUZSUZ SUÇLARLA ARANAN ÜÇ KİŞİ YAKALANDI

Uyuşturucu ticareti ve cinsel saldırı gibi ağır suçlarla aranan üç şüpheli, gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Operasyonlar, Almanya ve Hırvatistan’da yürütüldü. Kırmızı bültenle aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal düzeyde aranan H.D.’nin iadesi sağlandı.

YAKALANAN ŞAHISLAR VE SUÇLARI

Ç.A.: Almanya’da “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma” suçundan kırmızı bültenle aranan kişi.

M.D.Ç.: Hırvatistan’da “Reşit Olmayan Kişiye Cinsel Saldırı” suçundan kırmızı bültenle aranan kişi.

H.D.: Almanya’da “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etmek” suçundan ulusal seviyede aranan kişi.

Kamuoyuna açıklamalarda bulunan Yerlikaya, “Kırmızı Bültenle Aradığımız 3 Suçluyu daha, Ülkemize Getirdik. Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 337 suçlunun ülkemize iadesini sağladık” dedi. Ayrıca, uluslararası seviyede aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal seviyede aranan H.D. isimli şahısların yakalanıp ülkemize iadelerinin sağlandığını belirtti.

İŞBİRLİĞİ VE TEŞEKKÜRLER

Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın koordinesinde, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama” suçlarından kırmızı bültenle aranan Ç.A. ve “Reşit Olmayan Kişiye Cinsel Saldırı” suçundan kırmızı bültenle aranan M.D.Ç. ile “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etmek” suçundan ulusal seviyede aranan H.D. Almanya ve Hırvatistan’da yakalanarak Türkiye’ye geri getirildi.

Yerlikaya, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar” ifadesinde bulundu. Ayrıca, Adalet Bakanlığına bağlı operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür etti ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne tebriklerini sundu.