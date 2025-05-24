Gündem

Kırmızı Bültenle Aranan Üç Kişi Yakalandı

kirmizi-bultenle-aranan-uc-kisi-yakalandi

UCUZSUZ SUÇLARLA ARANAN ÜÇ KİŞİ YAKALANDI

Uyuşturucu ticareti ve cinsel saldırı gibi ağır suçlarla aranan üç şüpheli, gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Operasyonlar, Almanya ve Hırvatistan’da yürütüldü. Kırmızı bültenle aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal düzeyde aranan H.D.’nin iadesi sağlandı.

YAKALANAN ŞAHISLAR VE SUÇLARI

Ç.A.: Almanya’da “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma” suçundan kırmızı bültenle aranan kişi.

M.D.Ç.: Hırvatistan’da “Reşit Olmayan Kişiye Cinsel Saldırı” suçundan kırmızı bültenle aranan kişi.

H.D.: Almanya’da “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etmek” suçundan ulusal seviyede aranan kişi.

Kamuoyuna açıklamalarda bulunan Yerlikaya, “Kırmızı Bültenle Aradığımız 3 Suçluyu daha, Ülkemize Getirdik. Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 337 suçlunun ülkemize iadesini sağladık” dedi. Ayrıca, uluslararası seviyede aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal seviyede aranan H.D. isimli şahısların yakalanıp ülkemize iadelerinin sağlandığını belirtti.

İŞBİRLİĞİ VE TEŞEKKÜRLER

Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın koordinesinde, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama” suçlarından kırmızı bültenle aranan Ç.A. ve “Reşit Olmayan Kişiye Cinsel Saldırı” suçundan kırmızı bültenle aranan M.D.Ç. ile “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etmek” suçundan ulusal seviyede aranan H.D. Almanya ve Hırvatistan’da yakalanarak Türkiye’ye geri getirildi.

Yerlikaya, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar” ifadesinde bulundu. Ayrıca, Adalet Bakanlığına bağlı operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür etti ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne tebriklerini sundu.

ÖNEMLİ

Gündem

Kırmızı Bültenle Aranan Üç Kişi Yakalandı

Almanya ve Hırvatistan'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ticareti ve cinsel saldırı suçlarından aranan 3 kişi yakalanarak Türkiye'ye geri gönderildi.
Gündem

Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Fezleke Hazırlandı

Cumhuriyet savcısını tehdit eden Mustafa Kemal Zengin ve iki yöneticisi hakkında soruşturma sonuçlandı. 8 suçtan toplam 36 ila 72 yıl hapis cezası talep ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.