Kırmızı Et Denetimi: Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti

ARTAN FİYAT ŞİKAYETLERİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Ticaret Bakanlığı, kırmızı et piyasasında son günlerde artan fiyatlarla ilgili şikayetler üzerine harekete geçti. Bakanlığın yaptığı açıklamada, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK), Per-Der üyesi marketler ile ESK mağazaları aracılığıyla uygun fiyatlı kırmızı et sunduğu belirtildi. Ayrıca, bazı üretici firmaların maliyetlerde büyük bir artış olmaksızın fiyatlarını spekülatif bir biçimde yükselttiğine dair ihbarların alındığı ifade edildi. Bu durumdan faydalanmayı hedefleyen firmalar, Ramazan ayını fırsat bilerek bakanlığın takibine alındı.

DENETİMLER BAŞLADI

Bakanlık, gelen ihbarlar üzerine 8 ilde faaliyet gösteren 20 işletmede kapsamlı denetimlere başladı. 24 Mart 2025 Pazartesi sabahı erken saatlerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen incelemeler, Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından yürütülmekte ve halen devam etmektedir. Operasyon, stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek amacıyla atılan kararlı bir adım olarak değerlendiriliyor.

CEZALAR TAVİZSİZ UYGULANACAK

Ticaret Bakanlığı, denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağını belirtirken, stokçuluk yapan ve fahiş fiyatla satışa çalışan firmalara karşı idari yaptırımlar ve mali para cezalarının tavizsiz bir biçimde uygulanacağını vurguladı. Bakanlık, firmaları ürünlerini tüketiciye maliyetle uyumlu fiyatlarla sunmaya davet ederek, piyasa dengesini bozan eylemleri göz ardı etmeyeceğinin altını çizdi.

KOORDİNASYONLA PİYASA DENGESİ SAĞLANACAK

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordineli bir şekilde çalıştığı ifade edildi. Bakanlık, vatandaşların ürünlere ulaşımını engelleyen faaliyetleri ortadan kaldırmak ve serbest rekabeti korumak için sürekli olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Kırmızı et fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi ve tüketicinin korunması, bu denetimlerin ana hedefi olarak öne çıkıyor.