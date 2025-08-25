Kırmızı Et Fiyatları Rekor Seviyede

KIRMIZI ET FİYATLARINDA REKOR ARTIKLAR YAŞANIYOR

Dünya genelinde kırmızı et fiyatları, hayvan sayısındaki azalma, kuraklık, yem maliyetlerindeki artış, yüksek tarifeler ve güçlü talep gibi etkenler nedeniyle rekor seviyelere çıktı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verileri, et fiyatlarının dünya çapında son yılların en yüksek seviyesine çıktığını gösteriyor. FAO Gıda Fiyat Endeksi’ne göre, Temmuz ayında küresel gıda fiyatları aylık bazda yüzde 1,6 artış gösterdi. Et Fiyat Endeksi ise yüzde 1,2’lik bir artışla 127,3 puana ulaşarak tarihî zirveye oturdu. Yıllık bazda artış oranı ise yüzde 6 civarına yaklaşıyor. Bu durum, küresel kırmızı et piyasasında belirgin bir dalgalanmanın yaşandığını gözler önüne seriyor.

ABD’DE KIRMIZI ET FİYATLARI ZİRVEYİ GÖRDÜ

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun raporuna göre, ülkede dana kıymanın fiyatı Temmuz ayında 6,3 doları geçti. Son bir yıl içerisinde kıyma fiyatları yüzde 15,9 artarken, bu oran aynı dönemdeki yüzde 2,7’lik yıllık enflasyonu da aşmış durumda. Uzmanlar, kıyma fiyatlarının son iki yıldır sürekli bir artış gösterdiğine dikkat çekiyor.

AVRUPA’DA REKOR ARTIŞLAR SÜRÜYOR

Avrupa Birliği Komisyonu’nun raporuna göre, AB ülkelerinde karkas kırmızı etin fiyatı 100 kilogram için 662,31 avroya ulaşmış durumda. Bu rakam, yıllık bazda yüzde 32,8’lik rekor bir artışı ifade ediyor. İngiltere’de ise kırmızı et fiyatları tarihî bir zirve yaparak kıyma fiyatı son bir yılda kilogram başına 7,2 pounddan 10,6 pounda çıkarak yüzde 47 oranında yükselmiş durumda. Bu artış, ülkedeki yüzde 3,8’lik yıllık enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşiyor.

KURAKLIK FİYATLARI YUKARI ÇEKİYOR

FAO analizine göre, fiyatların artışında başlıca etkenler arasında Çin ve ABD’den gelen yüksek talep öne çıkıyor. Sığır eti talebindeki artış, Avustralya ve Brezilya gibi büyük üretici ülkelerdeki fiyatları tetikliyor. Ayrıca, ABD’nin Brezilya’dan yapılan sığır eti ithalatına uyguladığı yüzde 50’lik tarife, ihracat akışlarını yavaşlatarak fiyatlar üzerinde ek bir baskı yaratıyor.

HAYVAN POPÜLASYONU AZALIYOR

ABD’de büyükbaş hayvan sayısı, bu yılın başında 86,7 milyonla 1950’lerden bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemiş durumda. Uzmanlar, uzun süredir devam eden kuraklığın, otlakların kurumasının ve artan yem maliyetlerinin üretimi kısıtladığını belirtiyor. Hayvancılık sektöründe atılacak adımların sonuçlarının kısa vadede fiyatlara yansımayacağı ve yükseliş trendinin bir süre daha devam edeceği vurgulanıyor.