Kırmızı Halıda Şıklık ve Şaşırtıcı Anlar

GRAMMY’DE ŞIKLIK YARIŞI

67. Grammy Ödülleri, her sene olduğu gibi bu yıl da kırmızı halıda şıklık yarışına sahne oldu. Önceki akşam Los Angeles’taki Crypto.com Arena’da düzenlenen etkinlikte, ödüllerin yanı sıra kırmızı halı üzerindeki görünümler de dikkatleri çekti. Komedyen Trevor Noah’ın sunuculuğunu üstlendiği törende, öne çıkan isimler arasında Beyonce, Kendrick Lamar ve Chappell Roan yer aldı. Kendrick Lamar, ‘Yılın Kaydı’ ve ‘Yılın Şarkısı’ da dahil olmak üzere beş kategoride aday gösterildiği tüm ödülleri kazandı. ‘Yılın Albümü’ ödülü ise Beyonce’nin ‘Cowboy Carter’ isimli projesine verilirken, ‘Yılın Şarkısı’ da yine Kendrick Lamar’ın müziği oldu. Grammy tarihinde en çok ödül alan sanatçı unvanını elinde bulunduran Beyonce, ayrıca 50 yıl aradan sonra ‘En İyi Country Albümü’ ödülünü alan ilk siyahi sanatçı olarak tarihe geçti.

EFSANE GRUP VE ESERLER

‘Rock ve Metal’ kategorisinde ödül, efsanevi grup The Beatles’ın ‘Now&Then’ demosuna gitti. Bu eser, Grammy kazanmış ilk yapay zeka destekli şarkı olma özelliğini taşıyor. Jennifer Lopez, kuyruklu şeffaf şampanya rengi eteğiyle dikkat çekti ve siyah uzun kollu balıkçı yaka üstüyle şıklığını tamamladı. Michael Jackson dansını sergileyen Janelle Monae, ikonik parça ‘Don’t Stop ‘til You Get Enough’ı seslendirdi. Monae, Quincy Jones’a bir saygı duruşu niteliğinde olmak üzere şarkıyı sahneye taşıdı ve performansı süresince ceketini izleyicilere attı. Taylor Swift, bu ceketi giyerek dans etmeye devam etti. Ayrıca Kanye West’in sevgilisi Bianca Censori’nin kırmızı halıda üzerindeki paltoyu çıkarması sosyal medyada geniş yankı buldu.

DUYGUSAL ANI VE ŞAKALAR

‘En İyi Rap Albümü’ ödülünü kazanan Doechii, gözyaşlarına hakim olamadı. Genç siyahilere yönelik anlamlı bir konuşma yapan sanatçı, “Kimsenin size burada olamayacağınızı, çok siyah olduğunuzu, yeterince akıllı olmadığınızı, çok dramatik olduğunuzu veya çok karamsar olduğunuzu söyleyen stereotipler yansıtmasına izin vermeyin” ifadelerini kullandı. Cardi B, tüylerle bezeli kaplan desenli Roberto Cavalli tasarımıyla etkileyici bir görünüm oluşturdu. Taylor Swift, zarif görünümüyle Vivienne Westwood’un kırmızı elbisesiyle geceye katıldı.

TRENDİ GÜLDÜREN ESPRİLER

Sunucu Trevor Noah, Taylor Swift hakkında konuşurken Türkiye’deki saç ekimi ile alakalı bir espri yaptı. Noah, “Taylor Swift de burada… Taylor Swift, tarihin en büyük turnesini tamamladı. Taylor Swift yalnızca rekorları kırmakla kalmadı, Türkiye’ye saç ektirmeye giden insanlardan daha fazla Amerikalıyı seyahat ettirdi. Herkes onu görmek için uçağa bindi” dedi. Şarkıcı, ‘Eras’ (Çağlar) adlı dünyanın dört bir yanını dolaşan turnesini aralık ayında başarıyla tamamladı.

ÖDÜLLER VE KAZANANLAR

67. Grammy Ödülleri’nde belirlenen kazananlar arasında şunlar yer aldı:

Yılın Kaydı: Kendrick Lamar – Not Like Us

Yılın Albümü: Beyoncé – Cowboy Carter

Yılın Şarkısı: Kendrick Lamar – Not Like Us

En İyi Yeni Sanatçı: Chappell Roan

Yılın Prodüktörü: Daniel Nigro

Yılın Şarkı Yazarı: Amy Allen

En İyi Pop Solo Performansı: Sabrina Carpenter – Espresso

En İyi Pop İkilisi: Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile

En İyi Pop Vokal Albümü: Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

En İyi Dans/Elektronik Kaydı: Justice & Tame Impala – Neverender

En İyi Dans Pop Kaydı: Charli XCX – Von Dutch

En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü: Charli XCX – Brat

En İyi Remiks Kaydı: Sabrina Carpenter – Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)

En İyi R&B Performansı: Muni Long – Made for Me (Live on BET)

En İyi Geleneksel R&B Performansı: Lucky Daye – That’s You

En İyi R&B Şarkısı: SZA – Saturn

En İyi İlerici R&B Albümü: Avery*Sunshine – So Glad to Know You

En İyi R&B Albümü: Chris Brown – 11:11 (Deluxe)

En İyi Rap Performansı: Kendrick Lamar – Not Like Us

En İyi Melodik Rap Performansı: Rapsody Featuring Erykah Badu – 3:AM

En İyi Rap Şarkısı: Kendrick Lamar – Not Like Us

En İyi Rap Albümü: Doechii – Alligator Bites Never Heal

En İyi Country Solo Performansı: Chris Stapleton – It Takes a Woman

En İyi Country İkili/Grup Performansı: Beyoncé & Miley Cyrus – II Most Wanted

En İyi Country Şarkısı: Kacey Musgraves – The Architect

En İyi Country Albümü: Beyoncé – Cowboy Carter

En İyi Amerika Performansı: Sierra Ferrell – American Dreaming

En İyi Latin Pop Albümü: Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran