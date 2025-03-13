Kırmızı Işık İhlalinde Ceza Artıyor

KIRMIZI IŞIK CEZALARI ARTIRIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarını azaltmaya yönelik yeni eylem planı çerçevesinde kırmızı ışık ihlali cezalarının artırılacağını duyurdu. Daha önce 2 bin 167 TL olan bu ceza, yeni düzenlemeyle kademeli bir şekilde yükseltilecek ve özellikle tekrarlanan ihlaller için sürücülere ağır yaptırımlar uygulanacak.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ CEZA MİKTARLARI

Bakan Yerlikaya, MOTOBIKE İstanbul 2025 Fuarı’nda yaptığı açıklamada, kırmızı ışık ihlali için uygulanacak ceza miktarlarını ayrıntılı bir şekilde ifade etti. Ceza miktarları şu şekilde belirlendi:

İlk ihlal → 5.000 TL ceza

İkinci ihlal → 10.000 TL ceza

Üçüncü ihlal → 15.000 TL ceza + 30 gün ehliyet alıkonulması

Dördüncü ihlal → 20.000 TL ceza + 60 gün ehliyet alıkonulması

Beşinci ihlal → 30.000 TL ceza + 90 gün ehliyet alıkonulması

Altıncı ihlal → 80.000 TL ceza + Ehliyet iptali + Göz muayenesi zorunluluğu

EHLIYET İPTALİ UYGULAMASI

Yeni düzenlemeye göre, bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali gerçekleştiren sürücülerin ehliyeti tamamen iptal edilecek. Bakan Yerlikaya, ehliyeti iptal edilen sürücülerin sıfırdan ehliyet almak zorunda kalacaklarını vurguladı. Bu yeni tedbirlerin, trafik güvenliğini sağlama ve motosiklet kazalarını azaltma hedefini destekleyeceği ifade ediliyor.