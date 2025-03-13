Kırmızı Işık İhlallerine Yeni Cezalar Geliyor

KIRMIZI IŞIK İHLALİ CEZALARI ARTIRILIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarını azaltmaya yönelik oluşturulan eylem planı çerçevesinde kırmızı ışık ihlali cezalarının artırılacağını duyurdu. Daha önceden 2 bin 167 TL olan kırmızı ışık cezası, yeni düzenleme ile kademeli olarak arttırılacak ve ihlallerin tekrar edilmesi durumunda sürücülere ciddi yaptırımlar uygulanacak.

KIRIMIZ IŞIK CEZA MIKTARLARI

Bakan Yerlikaya, MOTOBIKE İstanbul 2025 Fuarı’nda gerçekleştirdiği konuşmasında, kırmızı ışıkta geçmenin ceza miktarlarını şu şekilde açıkladı:

İlk ihlal → 5.000 TL ceza

İkinci ihlal → 10.000 TL ceza

Üçüncü ihlal → 15.000 TL ceza + 30 gün ehliyet alıkonulması

Dördüncü ihlal → 20.000 TL ceza + 60 gün ehliyet alıkonulması

Beşinci ihlal → 30.000 TL ceza + 90 gün ehliyet alıkonulması

Altıncı ihlal → 80.000 TL ceza + Ehliyet iptali + Göz muayenesi zorunluluğu

Yeni düzenlemeye göre, bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyeti tamamen iptal edilecek. Bakan Yerlikaya, ehliyeti iptal edilen sürücülerin sıfırdan yeniden ehliyet almaları gerektiğini belirtti.