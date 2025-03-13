Kırmızı Işık İhlallerine Yeni Cezalar Geliyor

KIRMIZI IŞIK İHLALİ CEZALARI ARTIRILIYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarını azaltmaya yönelik oluşturulan eylem planı çerçevesinde kırmızı ışık ihlali cezalarının artırılacağını duyurdu. Daha önceden 2 bin 167 TL olan kırmızı ışık cezası, yeni düzenleme ile kademeli olarak arttırılacak ve ihlallerin tekrar edilmesi durumunda sürücülere ciddi yaptırımlar uygulanacak.
KIRIMIZ IŞIK CEZA MIKTARLARI
Bakan Yerlikaya, MOTOBIKE İstanbul 2025 Fuarı’nda gerçekleştirdiği konuşmasında, kırmızı ışıkta geçmenin ceza miktarlarını şu şekilde açıkladı:
İlk ihlal → 5.000 TL ceza
İkinci ihlal → 10.000 TL ceza
Üçüncü ihlal → 15.000 TL ceza + 30 gün ehliyet alıkonulması
Dördüncü ihlal → 20.000 TL ceza + 60 gün ehliyet alıkonulması
Beşinci ihlal → 30.000 TL ceza + 90 gün ehliyet alıkonulması
Altıncı ihlal → 80.000 TL ceza + Ehliyet iptali + Göz muayenesi zorunluluğu
Yeni düzenlemeye göre, bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyeti tamamen iptal edilecek. Bakan Yerlikaya, ehliyeti iptal edilen sürücülerin sıfırdan yeniden ehliyet almaları gerektiğini belirtti.