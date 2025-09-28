Gündem

Kırşehir’de Dehşetli Olay, Aile Üyeleri Öldürüldü

kirsehir-de-dehsetli-olay-aile-uyeleri-olduruldu

TARTIŞMA SONRASI ŞİDDET OLAYI

Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyünde, bir süre önce soy ismini değiştiren 37 yaşındaki Ö.K. ile 71 yaşındaki annesi A.Ö. ve babası N.Ö. arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ö.K., evde anne ve babasına bıçak ile saldırdı.

AKRABALARINA DA ZARAR VERDİ

Olay sonrası evin önünde karşılaştığı akrabaları F.B. ve N.G.’yi de bıçakla yaralayan Ö.K., yaptığı saldırı ile çevresindekilere de zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Ö.K.’nın anne ve babasının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan akrabaları ise sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrasında gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

