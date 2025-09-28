Gündem

Kırşehir'de Evlat Cinayeti: Anne Ve Babasını Öldürdü

Olayın Meydana Gelişi

Kırşehir’in Aşağı Homurlu Köyü’nde saat 17.00 sularında meydana gelen olayda, ailesinin evine gelen Ömer Kılıç, daha önceden soyadını değiştirdiği öğrenilen bir birey olarak, annesi Azime ve babası Nuh Öz ile tartışmaya başladı. Henüz ne sebeple çıktığı bilinmeyen bu tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Anne ve Babaya Saldırı

Ömer Kılıç, mutfaktan aldığı bıçakla anne ve babasına saldırdı. Öz çifti, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Ailesini bıçakladıktan sonra evden çıkan Kılıç, kapının önünde karşılaştığı kuzenleri Fatih Boran (36) ve Nihal Göztak’ı (38) da bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, baba Nuh ile anne Azime Öz’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüphelinin Yakalanması

Jandarmanın yürüttüğü kısa süreli çalışma ile şüpheli Ömer Kılıç, suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Kılıç, İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

