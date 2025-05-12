Kırşehir’de Sigorta Dolandırıcıları Tutuklandı

KIRŞEHİR’DE SİGORTA DOLANDIRICILIĞI

Kırşehir’deki kent merkezinde yapılan bir soruşturma çerçevesinde, araç sigortası işlemi yapmak isteyen kişilerin hesap bilgilerine izinsiz erişim sağlandığı tespit edildi. Gaziantep’te de bağlantıları bulunan dolandırıcılık çetesine karşı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

BASKINLARLA YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönlendirmesiyle, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin 6 ay süren teknik takibi sonucunda şüphelilerin, mağdurların hesaplarından şirketle bağlantılı şahıslara para aktardığı ortaya çıktı. Kırşehir ve Gaziantep’te yapılan baskınlarda 7 cep telefonu, 6 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar, 2 harici disk ve 3 flash belleğe el konuldu.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı ve 1 kişi hakkında adli kontrol kararı alındı. Emniyet yetkilileri, vatandaşların kişisel bilgilerini paylaşmadan önce mutlaka ilgili kurumdan onay almaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.