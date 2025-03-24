Kış Lastiği İçin Erken Değişim Uyarısı

KIS LASTİĞİ UYGULAMASI İLE BAYRAM DÖNEMİ AYNI TARİHLERE DENK GELİYOR

Bu yıl Ramazan Bayramı ile kış lastiği uygulamasının sona ermesi aynı tarihe denk geliyor. Lastikçiler, sürücülere son günü beklememeleri konusunda uyarılar yaparak, bayram yoğunluğu sebebiyle sorun yaşamamaları için erken önlem almalarını istiyor.

KIS LASTİĞİ DEĞİŞİMİ VE ARAÇ BAKIMI

Sürücüler bu süreçte hem kış lastiği değişimini hem de yaz lastiklerine geçiş için hazırlık yapıyor. Bunun yanı sıra, bayram tatili öncesinde araç bakımlarını da ihmal etmemeye özen gösteriyorlar. Ancak bu yıl, kış lastiği uygulamasının sona ermesi ile Ramazan Bayramı’nın aynı güne denk gelmesi, lastikçiler için ek bir yoğunluk yaratmış durumda.

KIS LASTİĞİ UYGULAMASININ TEMELLERİ

Kış lastiği uygulaması, Türkiye genelinde her yıl 1 Aralık’ta başlamakta ve 1 Nisan’da sona ermektedir. Ticari araçlar için zorunlu kabul edilen bu uygulama, özel araçlar için ise tavsiye niteliği taşımaktadır. Kış lastikleri, kar, buz ve düşük sıcaklık gibi olumsuz yol koşullarında trafik güvenliğini artırarak önemli bir rol oynamaktadır. Kış lastiklerinin yaz lastiklerine sağladığı avantajlar arasında daha iyi yol tutuşu, kısa fren mesafesi ve karlı, buzlu zeminlerde üstün çekiş sağlama özellikleri bulunmaktadır.

KIS LASTİĞİ SEÇİMİ VE BAKIMI

Kış lastiği tercih ederken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Lastik ebatları aracın orijinal ölçülerine uygun olmalı, diş derinliği ise en az 4 mm olmalıdır. Ayrıca yeni tarihli lastikler daha iyi performans sunar. En iyi performansı sunan lastikleri seçebilmek için bağımsız test sonuçları da incelenmelidir. Kış lastiklerinin ömrünü uzatmak için düzenli bakımlar yapılması son derece önemlidir. Lastik basıncı sık sık kontrol edilmeli, lastikler temiz tutulmalı ve kullanılmadığı dönemlerde serin, kuru bir ortamda saklanmalıdır.

BAYRAM SONRASI YAZ LASTİKLERİNE GEÇİŞ

1 Nisan itibarıyla kış lastiği zorunluluğu sona eriyor. Ancak, yaz lastiklerine geçişin sağlıklı olması için sürücüler araç bakımını ve lastik değişimini erkenden gerçekleştirmeli.