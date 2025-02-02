Kişisel Bilgileri Uygunsuz Sitelerde Paylaşılan Kadın

SUÇ ÜSTÜ KALAN BİR İKİLİ

S.Ş. bir yılı aşkın süredir korkunç bir kâbus yaşıyor. Kimliği belirsiz bazı kişiler, S. Ş.’nin adresi, telefon numarası gibi kişisel bilgilerini yetişkin sitelerinde erkeklerle paylaşarak, sanki S. Ş.ymiş gibi müstehcen diyaloglar kuruyor. “Eve gel, beni kaçır” gibi ifadeler kullanılıyor. Genç kadın, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu ve yaşadığı durumu detaylı bir şekilde anlattı. Avukatı Sezai Balkan, “Müvekkilim can güvenliği endişesi taşıyor, evden çıkamıyor, evde yalnız kalamıyor, adeta eve hapsolmuş durumda” diye belirtti. S. Ş.’nin hayatı, 2023’ün Aralık ayında telefonuna gelen bir mesajla tamamen değişti. O tarihten itibaren telefon numarası, adres bilgileri ve photoshop ile düzenlenmiş uygunsuz fotoğrafları internet ortamında erkeklerle paylaşılıyor.

HER ŞEY BİR MESAJ İLE BAŞLADI

S. Ş.’nin telefonuna gelen mesaj, yaşadığı dehşetin başlangıcı oldu. “Sanki beni tanıyan birisi” gibi davranarak S. Ş.’ye cinsel içerikli fotoğraflar gönderdi. Bu durum karşısında hemen onu engelledi. Ancak ertesi gün arka arkaya gelen mesajlara daha fazla kayıtsız kalamadı. Adını kullanan sahte hesaplarla “istekli kız S.” ve “eskort S.” gibi nicklerle onun adıyla erkeklere mesaj atılmaya başlandı. S. Ş. “Eve gel, seni bekliyorum” gibi tehlikeli ifadelerin paylaşıldığını belirtti. Photoshop ile oluşturulmuş uygunsuz görüntüler ile hem kendi hem de annesinin ismi kullanılarak hedef alınmış durumda.

YETKİLİLERDEN BEKLENİLEN DESTEK BULUNMUYOR

S. Ş. bu durumu kendi çabalarıyla çözmeye çalıştı. Erkeklerle diyalog kurarak, olayın nasıl geliştiğini anlamaya çalıştı. Ancak savcılığa yapılan ilk başvuruda pek ciddiye alınmadığını ifade etti. Üç ay beklediği için gelişmeleri öğrenemediğinde şok oldu. Eve kadar gelen ve onu rahatsız edenlerin olduğu belirtildi. S. Ş. durumu, “Ben dedektif gibi çalışıp, bunu yapanı bulmaya çalışıyorum” sözleriyle ifade etti.

DELİL TOPLAMAKTA ZORLUK YAŞIYOR

Bugüne kadar birçok şüpheli mesajla karşılaşan S. Ş., savcılığa tekrar suç duyurusunda bulundu. Yakın çevresini de kapsayan bir araştırma yapılmadığı için sürekli bir güvensizlik hissi yaşıyor. “Artık pek kimseden emin değilim” diyor S. Ş. Geleceği ve güvenliği hakkında endişeleri var.

ADALET BEKLENTİSİ

Avukatı Sezai Balkan, yapılan bu suçlamaların oldukça ciddiyetle incelenmesi gerektiğini belirtti. “Müvekkilim can güvenliği endişesi taşıyor, yasal süreç devam ediyor” diyerek, olaysal durumun vahametini vurguladı. Olayla ilgili hukuksal süreçlerin bir an evvel tamamlanarak, S. Ş. yaşattıklarının sorumlusunun bulunmasını talep ediyor.